Тренер «Зенита» де Оливейра: многие думали, что я чуть не подрался с Венделом. Это не так

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал об инциденте с Венделом во время матча с ЦСКА (3:2), когда бразильский игрок бросил в сторону специалиста свои перчатки.

«Этот вопрос мне уже многие задавали, думая, что мы с Венделом чуть не подрались. Это, конечно, не так. Просто он очень сильно расстроился, когда в начале игры несколько раз потерял мяч. Вендел подошёл ко мне, разозлённый на себя. Со стороны могло показаться, что он злился на меня, но это не так. Вообще Вендел — очень хороший и спокойный человек. Его реакция стала для меня немного неожиданной. Но это нормально для человека, который хочет побеждать. В перерыве Сергей Богданович подкорректировал некоторые моменты, и во втором тайме игра у него пошла, он забил два мяча.

Когда мы брали его в команду, знали, что он будет готов не сразу, что это футболист для будущего «Зенита». Так и получается. Он приехал из чемпионата Португалии, до этого только в Бразилии играл. Ему непросто привыкать здесь. В то же время мы знаем его качества, знаем, что это игрок высочайшего класса. Он нам уже очень помог, но это не его потолок. Конечно, Венделу есть куда расти, надеемся, он и дальше будет прогрессировать», — приводит слова де Оливейры пресс-служба «Зенита».