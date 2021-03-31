Молодёжная сборная России не может выйти в плей-офф Евро на протяжении 23 лет

Молодёжная сборная России вылетела с чемпионата Европы 2022 года после проигрыша Дании (0:3) в матче 3-го тура группового этапа. Российская сборная не может выйти в плей-офф турнира с 1998 года.

С 1998 года молодёжная сборная России два раза выходила в финальную часть первенства Европы. В 2013 году команда заняла на групповом этапе Евро четвёртое место. В 2021 году российская молодёжка стала третьей в группе со сборными Дании, Франции и Исландии.

В 2000, 2002, 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2015, 2017, 2019 годах молодёжная сборная России не смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы.

Сегодня, 31 марта, состоялись последние матчи 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы 2021 года, по итогам которых определились все участники плей-офф. В четвертьфинале турнира сыграют сборные Нидерландов, Германии, Испании, Италии, Дании, Франции, Португалии и Хорватии.