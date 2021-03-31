Как менялось ваше отношение к сборным России по футболу за последние годы? Расскажите нам!

Молодёжная сборная России вылетела с Евро-U21: наша команда одержала победу над Исландией, но не смогла одолеть Францию и Данию. Чуда, в которое так верилось, не произошло – наш первый молодёжный турнир за последние восемь лет для нас стал провальным.



Основная сборная тоже не порадовала в игре со Словакией, и теперь следующий цикл отбора на ЧМ-2022 станет для нас сложнее.



Мы уже спрашивали вас, когда вы последний раз получали удовольствие от игры сборной России. На этот раз нам бы хотелось, чтобы вы рассказали, как менялось ваше отношение к национальным командам за последние годы, в какие моменты вы перестали испытывать какие-либо чувства или, наоборот, вдохновлялись и воодушевлялись. Делитесь своими историями, а мы всё обязательно прочитаем. Только, пожалуйста, без мата – такие ответы не пройдут модерацию и не будут опубликованы.

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