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Игроки сборной Польши не встали на колено перед матчем отбора ЧМ-2022 с Англией

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Игроки сборной Польши не встали на колено перед матчем отбора ЧМ-2022 с Англией
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
Аудио-версия:

В матче 3-го квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная Англии принимает Польшу. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). К 10-й минуте счёт не открыт. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Англия — Польша.

Перед началом встречи игроки сборной Польши не встали на колено в поддержку движения Black Lives Matter. Вместо этого польские футболисты держали руку на значке УЕФА с надписью «Respect». При этом игроки сборной Англии встали на одно колено.

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Рогир Хониг и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — Аллард Линдхут.

Англия и Польша находятся в группе I отборочного турнира ЧМ-2022, где их соперниками являются Венгрия, Албания, Андорра и Сан-Марино.

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