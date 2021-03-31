«Локо» возглавили «опытные» люди. Знают, что делают». Агент Чорлуки объяснил уход игрока

Агент Степан Левин, представляющий интересы хорватского защитника Ведрана Чорлуки, прокомментировал уход игрока из московского «Локомотива».
«Как я говорил ранее, клуб возглавили «опытные» люди, которые знают, что делают. Сложившаяся ситуация — результат подхода с их стороны. Вряд ли они когда-либо признают свою ошибку, для нашей стороны здесь и сейчас она очевидна.
Вопрос не касался финансов, деталей предложения или хода переговорного процесса. Существуют принципы этики и взаимоуважения. Сейчас всем немного грустно, но поезд с перрона ушёл. «Локомотиву» желаем всего самого доброго и множества побед», — сказал Левин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В сезоне-2020/2021 Чорлука провёл за «Локомотив» 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
- 31 марта 2021
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