«Локо» возглавили «опытные» люди. Знают, что делают». Агент Чорлуки объяснил уход игрока

Агент Степан Левин, представляющий интересы хорватского защитника Ведрана Чорлуки, прокомментировал уход игрока из московского «Локомотива».



«Как я говорил ранее, клуб возглавили «опытные» люди, которые знают, что делают. Сложившаяся ситуация — результат подхода с их стороны. Вряд ли они когда-либо признают свою ошибку, для нашей стороны здесь и сейчас она очевидна.



Вопрос не касался финансов, деталей предложения или хода переговорного процесса. Существуют принципы этики и взаимоуважения. Сейчас всем немного грустно, но поезд с перрона ушёл. «Локомотиву» желаем всего самого доброго и множества побед», — сказал Левин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В сезоне-2020/2021 Чорлука провёл за «Локомотив» 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.