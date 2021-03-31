Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гол Кварацхелии спас Грузию от проигрыша Греции, Испания переиграла Косово

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
Все турниры
  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Гол Кварацхелии спас Грузию от проигрыша Греции, Испания переиграла Косово
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
Аудио-версия:

В 3-м туре группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Греции сыграла вничью со сборной Грузии. Встреча проходила на стадионе «Тумба» в Салониках и завершилась со счётом 1:1.

На 76-й минуте гол в свои ворота забил Отар Какабадзе. Спустя две минуты счёт сравнял полузащитник «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия, ему ассистировал Валериан Гвилия.

В другом матче группы B сборная Испании переиграла сборную Косово. Встреча проходила на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье и завершилась со счётом 3:1. На 36-й минуте счёт открыл Даниэль Ольмо, спустя две минуты преимущество испанцев увеличил Ферран Торрес. На 70-й минуте один мяч отыграл Бесар Халими. Форвард испанцев Жерар Морено забил третий гол.

Испания, набрав 7 очков, занимает первое место в группе. Швеция (6) — на втором, Греция (2) — третья, Грузия (1) — четвёртая, Косово (0) — на пятом месте.

ЧМ-2022 - Европа. Группа B. 3-й тур
31 марта 2021, среда. 21:45 МСК
Испания
Окончен
3 : 1
Косово
1:0 Ольмо – 34'   2:0 Торрес – 36'   2:1 Халими – 70'   3:1 Морено – 75'
ЧМ-2022 - Европа. Группа B. 3-й тур
31 марта 2021, среда. 21:45 МСК
Греция
Окончен
1 : 1
Грузия
1:0 Какабадзе – 76' (автогол)   1:1 Кварацхелия – 78'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по футболу 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021