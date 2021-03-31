Гол Кварацхелии спас Грузию от проигрыша Греции, Испания переиграла Косово

В 3-м туре группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Греции сыграла вничью со сборной Грузии. Встреча проходила на стадионе «Тумба» в Салониках и завершилась со счётом 1:1.
На 76-й минуте гол в свои ворота забил Отар Какабадзе. Спустя две минуты счёт сравнял полузащитник «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия, ему ассистировал Валериан Гвилия.
В другом матче группы B сборная Испании переиграла сборную Косово. Встреча проходила на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье и завершилась со счётом 3:1. На 36-й минуте счёт открыл Даниэль Ольмо, спустя две минуты преимущество испанцев увеличил Ферран Торрес. На 70-й минуте один мяч отыграл Бесар Халими. Форвард испанцев Жерар Морено забил третий гол.
Испания, набрав 7 очков, занимает первое место в группе. Швеция (6) — на втором, Греция (2) — третья, Грузия (1) — четвёртая, Косово (0) — на пятом месте.
- 31 марта 2021
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