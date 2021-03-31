Сборная Англии избежала поражения в домашнем матче отбора ЧМ-2022 с Польшей

В матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Англии принимала национальную команду Польши. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 19-й минуте встречи нападающий сборной Англии Гарри Кейн успешно реализовал пенальти и открыл счёт. Во втором тайме, на 58-й минуте, польский полузащитник Якуб Модер сравнял счёт. В концовке встречи победный гол забил английский защитник Гарри Магуайр.
В других матчах группы I сборная Андорры дома проиграла национальной команде Венгрии со счётом 1:4, а Албания на выезде обыграла Сан-Марино (2:0).
Сборная Англии набрала 9 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы I. Польша (4) — на 4-м месте. Венгрия (7) — на 2-м месте, Албания (6) располагается на 3-м месте, Андорра (0) — на 5-м месте. Замыкает группу Сан-Марино (0).
- 31 марта 2021
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