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Сборная Англии избежала поражения в домашнем матче отбора ЧМ-2022 с Польшей

Сборная Англии избежала поражения в домашнем матче отбора ЧМ-2022 с Польшей
Футбол / Англия 0
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В матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Англии принимала национальную команду Польши. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 19-й минуте встречи нападающий сборной Англии Гарри Кейн успешно реализовал пенальти и открыл счёт. Во втором тайме, на 58-й минуте, польский полузащитник Якуб Модер сравнял счёт. В концовке встречи победный гол забил английский защитник Гарри Магуайр.

В других матчах группы I сборная Андорры дома проиграла национальной команде Венгрии со счётом 1:4, а Албания на выезде обыграла Сан-Марино (2:0).

Сборная Англии набрала 9 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы I. Польша (4) — на 4-м месте. Венгрия (7) — на 2-м месте, Албания (6) располагается на 3-м месте, Андорра (0) — на 5-м месте. Замыкает группу Сан-Марино (0).

ЧМ-2022 - Европа. Группа I. 3-й тур
31 марта 2021, среда. 21:45 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
Польша
1:0 Кейн – 19' (пен)   1:1 Модер – 58'   2:1 Магуайр – 85'
ЧМ-2022 - Европа. Группа I. 3-й тур
31 марта 2021, среда. 21:45 МСК
Андорра
Окончен
1 : 4
Венгрия
0:1 Фиола – 45+2'   0:2 Газдаг – 51'   0:3 Кляйнхайслер – 58'   0:4 Него – 90'   1:4 Пужоль – 90+3' (пен)
ЧМ-2022 - Европа. Группа I. 3-й тур
31 марта 2021, среда. 21:45 МСК
Сан-Марино
Окончен
0 : 2
Албания
0:1 Манай – 63'   0:2 Узуни – 85'
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