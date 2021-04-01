Йоахим Лёв объяснил сенсационное поражение Германии в матче с Северной Македонией

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал поражение в матче 3-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 с Северной Македонией (1:2).



«Это большое разочарование. Мы выглядели уставшими. Нам не хватало свежести. Мы ошибались, медленно продвигали мяч вперёд и делали много лишних касаний. В атаке мы часто теряли владение, а защита оказалась недостаточно прочной», — цитирует Лёва Bild со ссылкой на эфир RTL.



«Мы просели. Конечно, у поражения есть несколько причин. Мы играли медленно, делали очень много плохих передач вперёд. Из-за потерь мяча и плохой позиционной игры нам не удавалось продуктивно контратаковать. Реализация моментов — важная тема, но здесь нет никакой магической формулы. В последних матчах мы упускали шансы, даже сегодня были чересчур нерешительными», — добавил Лёв на пресс-конференции.

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