«Не надо пороть горячку». Колосков — о возможной смене тренера молодёжной сборной России

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением о выступлении молодёжной сборной России на Евро-2021 и прокомментировал возможную смену тренера.
«К сожалению, одарённые футболисты молодёжной команды, которые играют в основных составах своих клубов в РПЛ, не сумели себя полностью реализовать. Проиграли французам, но это и предполагалось, потому что у них более квалифицированные футболисты. Насчёт датчан же думали, что обыграют, пусть и с большим трудом. Но этого не случилось.
По поводу тактической подготовки сборной никто не может ответить, кроме тех, кто был в раздевалке с Галактионовым при установке на игру. Кажется, футболисты просто толком не знали, что делать, каким образом строить атаку и, тем более, оборону. Наверное, не случайно первые два гола были забиты с абсолютно безобидных ситуаций: при потере мяча, потере контроля над территорией, отсутствии страховки и прочего.
Надо искать корень зла в самой подготовке на финальной стадии, в том числе в психологической подготовке. Недостаточно приложили волевых усилий, к сожалению, недостаточно проявили характер. Многие единоборства проиграли, но это вопрос психологии. Вопрос об увольнении решать руководству, как я всегда говорю в таких случаях: «Не надо пороть горячку». Надо спокойно сесть и разобраться в причинах столь неудачного выступления, а потом принимать решения», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Романовым.
- 1 апреля 2021
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