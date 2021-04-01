Экс-супруга Кержакова: находила в телефоне Саши неоднозначные переписки с женой Аршавина

Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-нападающего сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Александра Кержакова, рассказала об изменах футболиста и о домашнем насилии с его стороны.

«Да, Кержаков поднимал на меня руку. И такое было в моей биографии. Расскажу историю. Мы жили в Цюрихе. Кажется, это был 2016 год. У Саши был финальный матч сезона — за Кубок Швейцарии. После него он напился. Пока он спал, я взяла его телефон. Зашла в WhatsApp, почитала переписки — что-то по работе, пятое-десятое. И тут у меня мелькнула мысль вбить в поиск какие-то конкретные слова — то ли «тр**нуть», то ли ещё что-то такое. Как полились сообщения!

Я залипла. Там было столько информации, которую мне не надо было знать. Причем были переписки даже с общими знакомыми, которых я знала. Была даже переписка Саши с бывшей женой Андрея Аршавина — Алисой. Переписка неоднозначного характера. Алиса тогда была с Аршавиным, да. Из всей этой четвёрки по итогу в нормальном контакте остались только мы с Андреем» — сказала Тюльпанова в интервью для ютуб-канала Super.