Переводчик «Спартака»: первые бразильские легионеры «Сатурна» боялись российских скинхедов

Переводчик московского «Спартака» Дмитрий Крайтор рассказал о главном страхе первых бразильских легионеров в России, с которыми работал ещё в «Сатурне».

«Первые бразильцы, приезжавшие в Россию, очень беспокоились по поводу расизма. Они спрашивали: «А у вас по улицам ходят скинхеды?» Мы отвечали: «Парни, спокойно. У нас только дружба народов». Слово «метро» для южноамериканцев было синонимом слова «преисподняя». Думали, что стоит спуститься в метро — там на тебя тотчас же нападают, и больше солнечного света тебе не видать.

У нас был защитник Режис, хороший парень, добрый, семейный. Жил он в Малаховке, 20 минут от базы в Кратово. В один день приехал на тренировку с огромным «бланшем». Рассказывает нам: «Пошёл вечером в магазин за хлебом, а меня ограбили — отжали телефон, кошелёк, по физиономии двинули». Спрашиваем: «Скинхеды?» И тут он с очень довольной улыбкой отвечает: «Нет, просто хулиганы». Невероятно был рад, что не встретился с националистами», — приводит слова Крайтора «Матч ТВ».