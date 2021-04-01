Клинсман: хорошо, что Германия играла с Северной Македонией без болельщиков

Экс-тренер сборной Германии Юрген Клинсман поделился мнением о поражении сборной Германии от Северной Македонии в матче 3-го тура отборочного этапа чемпионата мира – 2022 (1:2).
«Болельщики бы освистали футболистов с поля, в этом нет никаких сомнений. Представьте отборочный матч чемпионата мира, домашний стадион, 60-80 тыс. болельщиков, и вы проиграете Северной Македонии. Когда такое случается с такой сильной командой, как Германия, Англия, Италия или Испания, люди быстро показывают масштаб произошедшего.
Готов поспорить, что завтра в Германии никто из игроков не пойдёт в магазин, потому что чего они только не услышат в свой адрес. Так что лучше спрятаться дома на пару дней, прежде чем снова выйти», – цитирует Клинсмана ESPN.
Северная Македония и Германия выступают в группе J отборочного этапа чемпионата мира – 2022 со сборными Армении, Румынии, Исландии и Лихтенштейна. После трёх туров Армения лидирует в таблице с девятью очками, македонцы и немцы набрали по шесть баллов, но выше располагается Северная Македония из-за дополнительных показателей.
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