Бруну Фернандеш назвал своего кумира в футболе

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш ответил на вопрос болельщика, попросившего его назвать своего кумира в футболе.
«Андрес Иньеста. Как футболист и как человек. Что за легенда!» — написал Фернандеш в своём «твиттере».
Иньеста в настоящее время выступает за «Виссел Кобе», куда перешёл в 2018 году. До этого на протяжении всей карьеры 36-летний полузащитник защищал цвета «Барселоны», воспитанником которой является. С сине-гранатовыми он завоевал 32 трофея. В составе сборной Испании Андреа — чемпион мира и двукратный чемпион Европы.
Фернандеш играет за «Манчестер Юнайтед» с прошлого года. В этом сезоне 26-летний португалец принял участие в 29 встречах английской Премьер-лиги. На его счету 16 голов (8 — с пенальти) и 10 результативных передач.
Видео гола Фернандеша в ворота «Манчестер Сити»:
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