Онопко: Вася Березуцкий говорил: «Если сейчас модно, давайте выберем кого-нибудь геем»

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о своём отношении к гомосексуализму и наркотикам.



«Я не знал многих нюансов о Фредди Меркьюри. Знаю, что он умер от СПИДа. Ну я не знал о многих его пристрастиях, увлечениях. Я это не принимаю. Это болезнь. Я сейчас больше говорю про наркотики, чем про гомосексуализм. Если выбирать из наркотиков и гомосексуализма, что лучше? Гомосексуализм. А в 90-е наркотиков не было. Полкоманды курили сигареты, а сейчас такого нет. Один-двое, может быть, курят. И то я не видел вообще, чтобы в ЦСКА футболисты курили. Раньше курили в раздевалках, вернее, в туалете, душевой. Сразу после игры забегали и курили в душевой.



В ЦСКА были шутки какие-то. Сейчас же модно, чтобы в какой-то политической партии был гей. Вася Березуцкий любит шутить. И он говорил: «Если сейчас модно, давайте выберем кого-нибудь геем». Это была просто шутка», — сказал Онопко в интервью для YouTube-канала ИБРАКАДАБРА.

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