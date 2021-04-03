Экс-защитник «Тамбова»: закупились «Дошираком», сели в поезд — как настоящая команда РПЛ

Защитник «Химок» Александр Филин поделился впечатлениями от времени выступления за «Тамбов».
«Я не жалею. Получил колоссальный опыт. Наконец-то регулярно заиграл в РПЛ и попал в сумасшедший коллектив. Он, наверно, даже лучше, чем в «Уфе». Все ребята простые, жили на базе, у всех проблемы с деньгами, но никто не жадничал, покупали печенюхи на всех.
Странный период. Одни клубы летали чартерами, чтобы ни с кем не контактировать, а «Тамбов» спокойно путешествовал рейсовыми самолетами и поездами. И самый прикол — в «Ростове» и «Сочи» эпидемия, а у нас ни одного заболевшего.
Помню, закупились в «Пятерочке» «Дошираком», ещё чем-то и сели в поезд — как настоящая команда Премьер-Лиги. Но никто из пацанов не жаловался — только шутили друг над другом. Было смешно и круто. Мы же еще по шесть-восемь часов ездили на автобусе из Тамбова в Нижний — на домашние матчи. В пути я каждый раз засыпал под шелест карт.
Я ехал в купе с тремя незнакомыми людьми. В пандемию, хе-хе. За все это еще и не платили. Правда, позже полностью рассчитались — в этом плане мне повезло», — цитирует Филина «Матч ТВ».
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