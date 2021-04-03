Аспиликуэта: Иванович — настоящая легенда «Челси». Добро пожаловать домой

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился мнением об экс-футболисте синих Браниславе Ивановиче, ныне выступающем за «Вест Бромвич Альбион».



«Бранислав Иванович, добро пожаловать домой. Ты – настоящая легенда «Челси». В своё время Бано выиграл с клубом всё, что только можно. Фанаты его очень любили.



Мы с нетерпением ждём встречи с ним, хоть сейчас мы играем за разные команды. Уверен, если бы стадион был полон, мы бы услышали, как фанаты скандируют его имя», – приводит слова Аспиликуэты журналист Низар Кинселл на своей странице в «Твиттере».



В матче 30-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Челси» принимает «Вест Бромвич Альбион». Идёт 37-я минута матча, счёт – 1:0 в пользу лондонцев. Бранислав Иванович вышел на поле на 24-й минуте матча, заменив травмированного защитника «дроздов» Дару О'Ши, однако уже через 12 минут, получив мышечную травму, был заменён.



37-летний Иванович выступал за «Челси» с 2008 по 2017 год. В составе синих он дважды стал чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2011/2012. Затем Бранислав Иванович 2,5 года играл в составе петербургского «Зенита». В составе сине-бело-голубых защитник провёл 125 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. Вместе с «Зенитом» капитан стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

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