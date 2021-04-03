Сычёв: Дзюба всех критиков поставил на место

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв поделился мнением о выступлениях форварда «Зенита» Артёма Дзюбы за национальную команду России в мартовских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
«Никто не смог представить такой игры Дзюбы в сборной России, но это комплимент ему, всех критиков поставил на место. Он радует всех нас, наверняка побьёт рекорд Саши Кержакова. Выступление сборной России в отборе на ЧМ-2022? Думаю, мы должны радоваться тому, что имеем. Со Словакией — бывает… Было бы скучно, если бы набрали 9 очков и не о чем было говорить», — приводит слова Сычёва «Матч ТВ».
Сборная России, набрав в трёх матчах шесть очков, сохраняет за собой первое место в турнирной таблице группы H. Словакия (5) — на третьем месте. Между ними, на второй строчке, расположилась Хорватия (6). На четвёртом месте Кипр (4), пятая — Словения (3). Замыкает таблицу сборная Мальты (1).
- 3 апреля 2021
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