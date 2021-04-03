Мостовой: «Барселона» и Шапи? Отличный пиар-ход! Агенты зарабатывают на жизнь

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об интересе Барселоны к полузащитнику «Краснодара» Магомеду Шапи-Сулейманову.

«Конечно, я в это не верю. Он в «Краснодаре» то сейчас почти не играет. Если бы это было, когда он много играл, выходил в стартовом составе, я бы может и поверил. Агенты часто всё придумывают: они живут за счёт этого и деньги себе на жизнь зарабатывают. Отличный пиар-ход!», – сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, что в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Сулейманов провёл 22 матча и забил четыре гола. Встреча 24-го тура «Краснодар» – «Ахмат» проходит в эти минуты. За 20 минут до конца игры хозяева проигрывают со счётом 0:4.

Перед 23-м туром краснодарцы с 34 очками занимали десятое место в таблице.