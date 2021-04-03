Сандро Шварц: сегодня мы сыграли очень хорошо

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвёл итоги матча с «Уфой».

«Считаю, что мы серьёзно и с большой концентрацией отнеслись к этому матчу. Что касается первого тайма, то мы сыграли хорошо. У нас был большой процент владения мячом. Мячи, которые мы забили, являются результатом того качества игры, которую мы проявили. Помимо этого, я бы хотел отметить очень высокую интенсивность матча. Во втором тайме мы контролировали ход игры, и два гола привели нас к результату этой встречи.



Мы сегодня сыграли очень хорошо. Я бы отметил тот факт, что при потери мяча мы очень быстро вступали в отбор. Это сыграло определённую роль. Я выделю те хорошие голы, которые команда забила. Нам удалось отличиться со стандартных ударов.

У нас практически все игроки находятся в прекрасной физической форме. Это всё благодаря нашим тренерам по физической подготовке. Также я бы хотел отдать должное нашему медицинскому департаменту. Ребята готовы и справляются с нагрузками. Каждую неделю мы контролируем состояние игроков и сейчас в преддверии английской, короткой недели, когда у нас не так много времени на восстановление — парни находятся в хорошей физической форме.

Мы держали в голове игру в четверг. Для нас было важно правильно распределить нагрузку. Приняли верное решение заменить молодых ребят в начале второго тайма, чтобы они смогли отдохнуть и подготовиться к следующей игре», – передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

Напомним, что в 24-м туре РПЛ «Динамо» дома обыграло «Уфу» со счётом 4:0.

После 24 матчей динамовцы с 42 очками занимают четвёртое место. «Уфа» (14) – 15-е.