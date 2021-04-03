Шварц: Комличенко готов к борьбе со Слаем, Грулёвым и Тюкавиным

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об игре футболистов своей команды.
«Сегодня Захарян играл на позиции восьмёрки. В последнее время много говорится об этом юном игроке, но я бы отметил сегодня игру каждого футболиста. Мы сегодня проявили себя как единый коллектив.
Комличенко готов к конкурентной борьбе со Слаем, Грулёвым и Тюкавиным. Каждый из них внёс большой вклад непосредственно в общий успех команды», – передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
Напомним, в 24-м туре РПЛ «Динамо» дома обыграло «Уфу» со счётом 4:0. Отличились – Даниил Лесовой, Константин Тюкавин, Роман Нойштедтер и Николай Комличенко.
После 24 матчей динамовцы с 42 очками занимают четвёртое место. «Уфа» (14) – 15-я. В следующем туре бело-голубые 11 апреля сыграют с «Уралом».
В Кубке России «Динамо» 8 апреля в гостях сыграет с «Крыльями Советов». Начало матча в 17:30 мск.
- 3 апреля 2021
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