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Шварц: Комличенко готов к борьбе со Слаем, Грулёвым и Тюкавиным

Шварц: Комличенко готов к борьбе со Слаем, Грулёвым и Тюкавиным
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об игре футболистов своей команды.

«Сегодня Захарян играл на позиции восьмёрки. В последнее время много говорится об этом юном игроке, но я бы отметил сегодня игру каждого футболиста. Мы сегодня проявили себя как единый коллектив.

Комличенко готов к конкурентной борьбе со Слаем, Грулёвым и Тюкавиным. Каждый из них внёс большой вклад непосредственно в общий успех команды», – передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

Напомним, в 24-м туре РПЛ «Динамо» дома обыграло «Уфу» со счётом 4:0. Отличились – Даниил Лесовой, Константин Тюкавин, Роман Нойштедтер и Николай Комличенко.

После 24 матчей динамовцы с 42 очками занимают четвёртое место. «Уфа» (14) – 15-я. В следующем туре бело-голубые 11 апреля сыграют с «Уралом».

В Кубке России «Динамо» 8 апреля в гостях сыграет с «Крыльями Советов». Начало матча в 17:30 мск.

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