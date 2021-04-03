Сольный проход Салаха, увеличивший преимущество «Ливерпуля» в матче с «Арсеналом». Видео

На стадионе «Эмирейтс» в Лондоне в матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимает «Ливерпуль». Идёт 70-я минута встречи, счёт 2:0 в пользу мерсисайдцев.



На 68-й минуте гости укрепили своё преимущество — нападающий Мохамед Салах у края штрафной продавил защитника, прошёл к воротам и аккуратным ударом низом запустил мяч между ног Лено.

Видео гола Мо Салаха

Это 18-й гол 28-летнего египтянина в нынешнем розыгрыше АПЛ. Салах вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров турнира.



Лондонский «Арсенал» в 29 матчах набрал 42 очка и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Мерсисайдцы (46) идут на седьмом месте. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Сити» (74).



В первом круге турнира «Ливерпуль» обыграл «канониров» со счётом 3:1. Встреча состоялась 28 сентября 2020 года.