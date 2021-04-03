Жота оформил дубль и довёл счёт до разгромного в матче «Арсенал» — «Ливерпуль»

На стадионе «Эмирейтс» в Лондоне в матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимает «Ливерпуль». Идёт 84-я минута встречи, счёт 3:0 в пользу мерсисайдцев.
На 82-й минуте дубль оформил нападающий красных Диогу Жота. Не получилось у хозяев выйти из обороны через короткий пас, нарвавшись на отбор соперника, далее Мохамед Салах выполнил пас в штрафную на Садио Мане, но пока сенегалец пытался обработать мяч, на него выскочил Диогу Жота и переправил снаряд в ворота.
Видео второго гола Диогу Жоты в матче
Лондонский «Арсенал» в 29 матчах набрал 42 очка и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Мерсисайдцы (46) идут на седьмом месте. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Сити» (74).
В первом круге турнира «Ливерпуль» обыграл «канониров» со счётом 3:1. Встреча состоялась 28 сентября 2020 года.
- 4 апреля 2021
-
00:50
-
00:41
-
00:30
-
00:15
- 3 апреля 2021
-
23:56
-
23:53
-
23:53
-
23:43
-
23:39
-
23:33
-
23:31
-
23:26
-
23:25
-
23:09
-
23:05
-
22:56
-
22:51
-
22:38
-
22:31
-
22:17
-
22:08
-
22:03
-
21:57
-
21:57
-
21:50
-
21:49
-
21:46
-
21:42
-
21:36
-
21:31
-
21:26
-
21:26
-
21:25
-
21:21
-
21:05