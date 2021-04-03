Жота оформил дубль и довёл счёт до разгромного в матче «Арсенал» — «Ливерпуль»

На стадионе «Эмирейтс» в Лондоне в матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимает «Ливерпуль». Идёт 84-я минута встречи, счёт 3:0 в пользу мерсисайдцев.



На 82-й минуте дубль оформил нападающий красных Диогу Жота. Не получилось у хозяев выйти из обороны через короткий пас, нарвавшись на отбор соперника, далее Мохамед Салах выполнил пас в штрафную на Садио Мане, но пока сенегалец пытался обработать мяч, на него выскочил Диогу Жота и переправил снаряд в ворота.

Видео второго гола Диогу Жоты в матче

Лондонский «Арсенал» в 29 матчах набрал 42 очка и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Мерсисайдцы (46) идут на седьмом месте. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Сити» (74).



В первом круге турнира «Ливерпуль» обыграл «канониров» со счётом 3:1. Встреча состоялась 28 сентября 2020 года.