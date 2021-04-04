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Реднапп: я никогда не видел, чтобы в АПЛ кто-то отдавал пасы лучше, чем Де Брёйне

Реднапп: я никогда не видел, чтобы в АПЛ кто-то отдавал пасы лучше, чем Де Брёйне
Футбол / Англия 0
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Бывший тренер «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Реднапп поделился мнением об игре бельгисйского полузащитника Кевина Де Брёйне.

«Де Брёйне отдаёт пасы лучше, чем любой другой игрок, когда-либо выступавший в английской Премьер-лиге. Убийственные передачи проходят, я никогда не видел никого подобного ему. Точность и сила пасов феноменальны.

Я люблю его. Кажется, что у всех великих игроков больше времени на поле. Его футбольный IQ настолько высок, что он замечает передачу, анализирует её, а способность выполнения – феноменальна. Для него всё это выглядит так просто. Я никогда не видел, чтобы кто-то лучше, чем он отдавал пасы», – цитирует Реднаппа Daily Mail.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги полузащитник провёл 24 матча, забил пять голов и отдал 11 голевых передач.

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