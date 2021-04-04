Реднапп: я никогда не видел, чтобы в АПЛ кто-то отдавал пасы лучше, чем Де Брёйне

Бывший тренер «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Реднапп поделился мнением об игре бельгисйского полузащитника Кевина Де Брёйне.
«Де Брёйне отдаёт пасы лучше, чем любой другой игрок, когда-либо выступавший в английской Премьер-лиге. Убийственные передачи проходят, я никогда не видел никого подобного ему. Точность и сила пасов феноменальны.
Я люблю его. Кажется, что у всех великих игроков больше времени на поле. Его футбольный IQ настолько высок, что он замечает передачу, анализирует её, а способность выполнения – феноменальна. Для него всё это выглядит так просто. Я никогда не видел, чтобы кто-то лучше, чем он отдавал пасы», – цитирует Реднаппа Daily Mail.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги полузащитник провёл 24 матча, забил пять голов и отдал 11 голевых передач.
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