Нагельсман: «Бавария» станет чемпионом, а «РБ Лейпциг» хочет быть вторым

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман подвёл итоги домашней встречи с мюнхенской «Баварией» (0:1) в матче 27-го тура чемпионата Германии.

«Пропущенный мяч от «Баварии»? Это не тот гол, который мы должны были пропустить, но тем не менее, «РБ Лейпциг» всё равно провёл очень хорошую игру. На разных этапах мы загоняли «Баварию» на свою половину поля, но уже не в первый раз в этом сезоне не смогли забить. Мы должны извлечь из этого урок.

Было бы неплохо, если бы у нас был хороший бомбардир, но такого в нашем распоряжении нет. Мы были лучше, но должны использовать больше своих шансов. Теперь мы должны всё осознать и продолжить свой путь.

Если сезон пойдёт так, как ожидается, то «Бавария» станет чемпионом. Мы хотим финишировать вторыми», — цитирует Нагельсмана Goal.

«Бавария» в 27 матчах набрала 64 очка и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «РБ Лейпциг» (57) находится на втором месте.