Хохлов: каждый раз ждёшь, что «Краснодар» исправит ситуацию

Экс-тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат встречи 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в которой грозненский «Ахмат» на выезде разгромил «Краснодар» со счётом 5:0.

«Резонансная победа «Ахмата» со счётом 5:0? Счёт действительно удивил. Тем более «Краснодар» играл дома. Да, весенний отрезок он проводит неудачно, но все равно мы привыкли к тому, что «Краснодар» показывает качественный футбол, и каждый раз ждешь, что он исправит ситуацию. Так что результат довольно неожиданный.

Думаю, что Мусаев после игры на все вопросы ответил. Мне же со стороны сложно рассуждать. Это руководство клуба и главный тренер должны объяснить, с чем это связано», — цитирует Хохлова Russfootball.