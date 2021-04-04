Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бохинен — в стартовом составе ЦСКА на матч РПЛ с «Тамбовом»

Стали известны стартовые составы «Тамбова» и ЦСКА на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 4 апреля, пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тамбов» — ЦСКА.

«Тамбов»: Сычёв, Денисов, Шахов, Кайков, Бавин, Алиев, Терехов, Карп, Карапузов, Архипов, Климов.



Запасные: Сямук, Мартынов, Гигашвили, Ахмаев, Дроздов, Кабахидзе, Аванесян, Чабанов.

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Марадишвили, Щенников, Сигурдссон, Бохинен, Эджуке, Влашич, Рондон.



Запасные: Помазун, Васин, Чалов, Дзагоев, Яковлев, Карпов, Тикнизян, Обляков.

ЦСКА набрал 40 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на 16-м месте.