Ингс хладнокровно завершил забег на 40 метров и сравнял счёт в матче с «Бёрнли». Видео

В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» проходит стартовый матч воскресной программы 30-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Бёрнли». Идёт 60-я минута встречи, счёт ничейный — 2:2.



Последний на данный момент гол был забит на 42-й минуте матча — нападающий хозяев Дэнни Ингс совершил забег на 40 метров: убежал от одного защитника, в штрафной на замахе убрал второго, а затем хладнокровно пробил низом — мяч прошёл под вратарём и залетел в ворота.

Видео гола Дэнни Ингса

Это девятый гол (2 с пенальти) 28-летнего англичанина в нынешнем сезоне АПЛ.



«Святые» в 29 матчах набрали 33 очка и занимают 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, лишь по дополнительным показателям опережая «Бёрнли» (33), расположившегося на 15-м месте.