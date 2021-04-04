Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Спортивный директор «Тамбова»: пауза в чемпионате пошла нам на пользу, прогресс очевиден

Спортивный директор «Тамбова»: пауза в чемпионате пошла нам на пользу, прогресс очевиден
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал матч 24-го тура РПЛ с ЦСКА. В Саранске «Тамбов» уступил со счетом 1:2.

«Как мы и предполагали, пауза в чемпионате пошла нам на пользу. Использовали её эффективно. Несмотря на поражение, считаю, что прогресс в нашей игре очевиден. Проходит время, ребята лучше узнают друг друга, привыкают к требованиям тренерского штаба. Всё это естественно и закономерно. Видна рука главного тренера Сергея Первушина, который на данный момент выжимает максимум из команды. Понятно, что поражение есть поражение, результат никого не радует, тем не менее, есть и позитив. В принципе на равных боролись с ЦСКА.

Думаю, если отбросить итоговый счёт, можем занести сегодняшнюю игру в актив. К ребятам претензий нет, все бьются и стараются. Уверен, что многие отметят по сегодняшней игре нашего голкипера Виталия Сычёва, который отразил пенальти и ещё несколько раз выпучил команду», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

ЦСКА обыграл «Тамбов». В матче было назначено четыре пенальти
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021