Спортивный директор «Тамбова»: пауза в чемпионате пошла нам на пользу, прогресс очевиден

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал матч 24-го тура РПЛ с ЦСКА. В Саранске «Тамбов» уступил со счетом 1:2.

«Как мы и предполагали, пауза в чемпионате пошла нам на пользу. Использовали её эффективно. Несмотря на поражение, считаю, что прогресс в нашей игре очевиден. Проходит время, ребята лучше узнают друг друга, привыкают к требованиям тренерского штаба. Всё это естественно и закономерно. Видна рука главного тренера Сергея Первушина, который на данный момент выжимает максимум из команды. Понятно, что поражение есть поражение, результат никого не радует, тем не менее, есть и позитив. В принципе на равных боролись с ЦСКА.

Думаю, если отбросить итоговый счёт, можем занести сегодняшнюю игру в актив. К ребятам претензий нет, все бьются и стараются. Уверен, что многие отметят по сегодняшней игре нашего голкипера Виталия Сычёва, который отразил пенальти и ещё несколько раз выпучил команду», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.