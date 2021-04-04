Черчесов рассказал, может ли Акинфеев вернуться в сборную
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможности возвращения Игоря Акинфеева в национальную команду.
«Игрой Шунина доволен. Но всегда есть что улучшать. Он остаётся первым номером. Акинфеев? Он принял свое решение, и только он может его поменять. Ничего нового в этом плане вам сказать не могу. С Игнашевичем была другая ситуация. До того момента я не тренировал его ни минуты. Игорь же провел с нами много времени, участвовал в двух крупных турнирах. Мы и сейчас поддерживаем контакт, но говорим не про возвращение – у него скоро день рождения, у него появился третий ребёнок, он установил новый рекорд. Намёками мы не общаемся. О таких вещах надо говорить прямо», — сказал Черчесов в интервью «Чемпионату».
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