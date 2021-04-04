Черчесов отреагировал на критику Василия Уткина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал критику со стороны блогера Василия Уткина.
«Василий Уткин – талантливый журналист, о чём я уже говорил в прошлом году на неформальной встрече с представителями СМИ. С пониманием отношусь к журналистской работе и не удивляюсь тому, что наши мнения не всегда совпадают. Журналисты тоже по-разному видят одну и ту же ситуацию, нередко на одном ресурсе выходят материалы с полярными позициями. Но реагировать на каждую реплику или мнение не могу. Моя должность – главный тренер сборной России. А отвечаю я результатом там, на поле (указывает на телевизор, где играют сборные Дании и Австрии – Прим. «Чемпионата»). Мы уже в процессе подготовки к Евро – главному турниру 2021 года», — сказал Черчесов в интервью «Чемпионату».
- 4 апреля 2021
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