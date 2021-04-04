Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Черчесов: возраст Жиркова? Напишите, кто лучше

Черчесов: возраст Жиркова? Напишите, кто лучше
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о выступлениях полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова за национальную команду. 20 августа Жиркову исполнится 38 лет.

«Возраст сказывается на всех. Другое дело, что Жирков нам реально помог со Словенией, даже не до конца готовый — он об этом знает, это объективно. Он понимает свою задачу и отлично её выполняет. Игроки такого уровня даже за 5 минут сильно влияют на игру. 5 минут, 20 минут, 60, 90 минут — всё помогает в решении задачи. Убеждены, к сбору в мае он будет готов. Назовите мне игрока сильнее на этой позиции. Вот вам ручка и бумага. Напишите, кто лучше. Только реально, а не в потенциале», — сказал Черчесов в интервью «Чемпионату».

«Дзюба старался, а я даже видео пока не посмотрел». Большое интервью с Черчесовым
Главный тренер сборной ответил на 59 вопросов.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021