Дубль Трезеге помог «Астон Вилле» обыграть «Фулхэм»

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги бирмингемская «Астон Вилла» на стадионе «Вилла Парк» принимала «Фулхэм». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



На 61-й минуте капитан хозяев Тайрон Мингс хотел выполнить передачу своему вратарю, но получился ужасный «обрез». Побежавший к штрафной нападающий «Фулхэма» Александр Митрович легко перехватил мяч, обыграл выскочившего навстречу голкипера «львов» Дамиана Мартинеса и пробил низом в уже пустые ворота.

Видео гола Александра Митровича

Бирмингемцы сравняли счёт на 78-й минуте — всё тот же Тайрон Мингс Мингс вырезал отличную передачу слева на Махмуда Хассана, так же известного как Трезеге, тот обработал мяч у 11-метровой отметки, чуть «качнул» защитника «дачников» Олуватосина Адарабиойо и неотразимо пробил под левую штангу.

Видео ответного гола «Астон Виллы»

Ещё через три минуты нападающий хозяев Кинан Дэвис подкараулил ошибку защиты «Фулхэма», с правого фланга прострелил на Трезеге, и египтянин оформил дубль, с нескольких метров вколотив мяч в ближний угол.

Видео второго гола Махмуда Хассана в матче

Окончательный результат был установлен на 87-й минуте — одиннадцатый гол в сезоне забил нападающий «Виллы» Олли Уоткинс.

Видео гола Олли Уоткинса

«Астон Вилла» в 29 матчах набрала 44 очка и поднялась на 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Дачники» (26) — в зоне вылета, на 18-м месте, отставая от спасительного, 17-го места, на три очка.