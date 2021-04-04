Дубль Трезеге помог «Астон Вилле» обыграть «Фулхэм»

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги бирмингемская «Астон Вилла» на стадионе «Вилла Парк» принимала «Фулхэм». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
На 61-й минуте капитан хозяев Тайрон Мингс хотел выполнить передачу своему вратарю, но получился ужасный «обрез». Побежавший к штрафной нападающий «Фулхэма» Александр Митрович легко перехватил мяч, обыграл выскочившего навстречу голкипера «львов» Дамиана Мартинеса и пробил низом в уже пустые ворота.
Видео гола Александра Митровича
Бирмингемцы сравняли счёт на 78-й минуте — всё тот же Тайрон Мингс Мингс вырезал отличную передачу слева на Махмуда Хассана, так же известного как Трезеге, тот обработал мяч у 11-метровой отметки, чуть «качнул» защитника «дачников» Олуватосина Адарабиойо и неотразимо пробил под левую штангу.
Видео ответного гола «Астон Виллы»
Ещё через три минуты нападающий хозяев Кинан Дэвис подкараулил ошибку защиты «Фулхэма», с правого фланга прострелил на Трезеге, и египтянин оформил дубль, с нескольких метров вколотив мяч в ближний угол.
Видео второго гола Махмуда Хассана в матче
Окончательный результат был установлен на 87-й минуте — одиннадцатый гол в сезоне забил нападающий «Виллы» Олли Уоткинс.
«Астон Вилла» в 29 матчах набрала 44 очка и поднялась на 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Дачники» (26) — в зоне вылета, на 18-м месте, отставая от спасительного, 17-го места, на три очка.
- 4 апреля 2021
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