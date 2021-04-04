Тедеско: я не знал, что «Спартак» не выигрывал в Ростове больше семи лет
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу красно-белых в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:2).
«Перед игрой я не знал, что «Спартак» 7,5 лет не выигрывал в Ростове – мне об этом сказали уже после. Каждый матч для нас особенный и всегда непростой, потому что соперники настраиваются таким образом, чтобы оставить все силы на поле, и «Ростов» не исключение.
Они играют в простую игру с длинными передачами. Мы не можем никак этого избежать, должны только принять и играть, как они: биться на подборах, делать пару коротких передач, потом сразу длинную, стараться цепляться за мяч», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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