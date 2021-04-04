Четыре пенальти и великолепные сейвы Сычёва — в видеообзоре матча ЦСКА — «Тамбов»

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» принимал московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 1:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Все голы в матче были забиты с пенальти.

На 16-й минуте был назначен пенальти в ворота ЦСКА. Нападающий «Тамбова» Артём Архипов выиграл битву характеров у Игоря Акинфеева и открыл счёт. На 26-й минуте одиннадцатиметровый был назначен в обратную сторону. Этот пенальти реализовал полузащитник армейцев Никола Влашич.



Во втором тайме, на 52-й минуте, ЦСКА получил право исполнить ещё один пенальти. Результативный удар с «точки» нанёс нападающий московского клуба Хосе Саломон Рондон. На 64-й минуте в ворота «Тамбова» был назначен третий пенальти за матч, но на этот раз Никола Влашич не сумел реализовать одиннадцатиметровый. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу ЦСКА благодаря двум голам с пенальти.