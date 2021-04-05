Семак высказался о возможном уходе Азмуна и Дриусси из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном уходе нападающих Сердара Азмуна и Себастьяна Дриусси из санкт-петербургского клуба.



Ранее сообщалось, что в услугах Азмуна заинтересована «Севилья». Также появилась информация, что Дриусси летом может вернуться в «Ривер Плейт».



«На сегодняшний день и Азмун, и Дриусси готовятся вместе со всеми к битве за титул. А о том, что произойдёт летом, сейчас говорить рано. Могу только лишь ещё раз напомнить свою мысль в целом по составу: удерживать того или иного игрока против его воли не имеет смысла. Это в конечном итоге вредит и команде, и самому футболисту», — приводит слова Семака «Спорт-экспресс».



В Нынешнем сезоне Азмун принял участие в 19 матчах чемпионата России, забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи. Дриусси сыграл в 11 встречах РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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