Хосеп Гвардиола: УЕФА и ФИФА убивают игроков

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о перегруженности календаря сезона-2020/2021.



«Игроки — это люди, а не машины. Знаю, что некоторые футболисты расстраиваются, когда не играют в каждом матче, но это невозможно. Конечно, они могут играть, но любому человеку необходим отдых. УЕФА и ФИФА убивают футболистов, потому что календарь перегружен. У нас не было ни одной свободной недели с тех пор, как сезон начался. Ни одной. Нет игрока, который мог бы выдержать такой график и морально, и физически. Это невозможно», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.



«Манчестер Сити» в 31 матче набрал 74 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 1/4 финала Лиги чемпионов «горожане» сыграют с дортмундской «Боруссией». Встречи пройдут 6 и 14 апреля.

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