Хосеп Гвардиола: УЕФА и ФИФА убивают игроков

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о перегруженности календаря сезона-2020/2021.
«Игроки — это люди, а не машины. Знаю, что некоторые футболисты расстраиваются, когда не играют в каждом матче, но это невозможно. Конечно, они могут играть, но любому человеку необходим отдых. УЕФА и ФИФА убивают футболистов, потому что календарь перегружен. У нас не было ни одной свободной недели с тех пор, как сезон начался. Ни одной. Нет игрока, который мог бы выдержать такой график и морально, и физически. Это невозможно», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.
«Манчестер Сити» в 31 матче набрал 74 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 1/4 финала Лиги чемпионов «горожане» сыграют с дортмундской «Боруссией». Встречи пройдут 6 и 14 апреля.
Один из самых влиятельных каналов о футболе и Англии в Telegram – «PRO Английский футбол». Канал, который объединил все самые важные новости, интересные факты, яркие фразы и занимательную статистику. Подпишись на английский футбол!
- 5 апреля 2021
-
11:49
-
11:46
-
11:25
-
11:08
-
11:07
-
10:57
-
10:55
-
10:42
-
10:39
-
10:27
-
10:26
-
10:13
-
10:01
-
09:50
-
09:42
-
09:37
-
09:25
-
09:00
-
08:30
-
08:11
-
07:13
-
06:00
-
05:26
-
04:42
-
03:25
-
02:54
-
02:16
-
01:58
-
01:33
-
00:59
-
00:44
-
00:34
-
00:11
-
00:08
-
00:03