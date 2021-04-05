Михаил Боярский уверен в чемпионстве «Зенита», несмотря на победу «Спартака»

Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский выразил уверенность в победе сине-бело-голубых в предстоящем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».



«Нет сомнений в том, что «Зенит» выиграет. Несмотря на то что «Химки» — довольно хитрая и непредсказуемая команда, шансы «Зенита» предпочтительнее. Команде нельзя терять ни одного очка в преддверии чемпионского финиша. Думаю, что Семак, руководство и вся команда готовы к тому, чтобы дать серьёзный бой «Химкам». Мы все рассчитываем на Семака — он команду выправил, пригнал к хорошему результату. Бесспорно, «Зенит» своего не упустит и останется на первом месте.



«Спартак» — молодцы, выиграли первый матч на выезде (у «Ростова» со счётом 3:2. — Прим. «Чемпионата»), это хорошо для них, поэтому нам нельзя расслабляться. Нужно готовиться к финишному спурту для того, чтобы занять чемпионское место», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Романовым.



Матч «Зенит» — «Химки» пройдёт сегодня, 5 апреля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будут доступны платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.

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