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Рио Фердинанд: думаю, де Хеа уйдёт из «Манчестер Юнайтед»

Рио Фердинанд: думаю, де Хеа уйдёт из «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил ситуацию с голкипером Давидом де Хеа, который потерял место в стартовом составе «красных дьяволов».

«Есть два варианта: ты сражаешься за своё место или говоришь, что с тебя хватит, и уходишь. Если Дин Хендерсон завершит сезон в статусе основного вратаря, то не думаю, что де Хеа останется в клубе. Никаких шансов, я этого не вижу. Думаю, он уйдёт. Его зарплата станет определяющим фактором. Два первых номера — это не работает. Де Хеа был основным игроком команды, но Уле-Гуннар Сульшер теперь видит ситуацию иначе», — приводит слова Фердинанда BT Sport.

Де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Атлетико» в 2011 году. В нынешнем сезоне испанский вратарь принял участие в 24 матчах английской Премьер-лиги, в десяти из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности. С 2014 года де Хеа вызывается в сборную Испании.

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