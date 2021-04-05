Абелардо покинул пост главного тренера «Алавеса»

Абелардо Фернандес покинул пост главного тренера «Алавеса». Специалист и клуб разошлись мирно, по обоюдному согласию сторон. Испанский клуб на своём официальном сайте поблагодарил Абелардо за совместную работу и пожелал ему удачи в будущем.
Абелардо был назначен главным тренером «Алавеса» в январе 2021 года. На этом посту 50-летний специалист сменил Пабло Мачина. Абелардо подписал контракт с клубом до конца нынешнего сезона, но сотрудничество сторон прекратилось раньше.
Ранее Абелардо уже возглавлял «Алавес» с 2017 по 2019 год. Во время игровой карьеры Абелардо выступал за «Спортинг» из Хихона, «Барселону» и «Алавес». С 1991 по 2001 год Абелардо вызывался в национальную команду Испании. В составе испанской сборной Абелардо — олимпийский чемпион (1992).
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