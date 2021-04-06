Леандро Паредес может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По данным источника, под руководством нового главного тренера парижан Паредес не может завоевать место в основе. В связи с этим, «ПСЖ» может использовать игрока в летних сделках.

Паредес перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Зенита» в январе 2019 года. Его трансфер обошёлся парижскому клубу в € 40 млн. За «Зенит» аргентинец выступал с 2017 по 2019 год. Полузащитник играл также за «Боку Хуниорс», «Кьево», «Рому» и «Эмполи».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Паредес провёл за «ПСЖ» 18 матчей, в которых отметился результативной передачей. Также в его активе 1 результативная передача в 5 матчах в Лиге чемпионов.