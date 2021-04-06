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ФИФА не позволила защитнику «Вулверхэмптона» играть за Украину. Он мог выступать за Россию

ФИФА не позволила защитнику «Вулверхэмптона» играть за Украину. Он мог выступать за Россию
Футбол / Англия 0
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Защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман не сможет выступать за сборную Украины. Об этом сообщает ua.tribuna.com со ссылкой на YouTube-канал журналиста Игоря Цыганыка.

По информации источника, ФИФА ответила на запрос украинской стороны письмом, в котором признала, что восемь официальных матчей за сборную Англии по футзалу не позволяют футболисту играть за национальную команду Украины. При этом Килман по-прежнему может попытаться пробиться в английскую сборную.

«Думаю, что история с Максом Килманом уже закрыта. И сомневаюсь, что мы увидим его в жёлто-синей футболке», — сказал Цыганык.

Отмечается, что Килман после интереса со стороны Украины выразил желание играть за сборную и даже инициировал получение украинского гражданства.

Напомним, Макс родился и вырос в Лондоне. Его отец Александр родом из Москвы, а мать Мария — из Киева. Помимо английского, игрок говорит на русском языке. В нынешнем сезоне 23-летний защитник провёл 15 матчей в английской Премьер-лиге.

Игрок «Вулверхэмптона», который мог играть за Россию, близок к попаданию в сборную Украины
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