ФИФА не позволила защитнику «Вулверхэмптона» играть за Украину. Он мог выступать за Россию

Защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман не сможет выступать за сборную Украины. Об этом сообщает ua.tribuna.com со ссылкой на YouTube-канал журналиста Игоря Цыганыка.



По информации источника, ФИФА ответила на запрос украинской стороны письмом, в котором признала, что восемь официальных матчей за сборную Англии по футзалу не позволяют футболисту играть за национальную команду Украины. При этом Килман по-прежнему может попытаться пробиться в английскую сборную.



«Думаю, что история с Максом Килманом уже закрыта. И сомневаюсь, что мы увидим его в жёлто-синей футболке», — сказал Цыганык.



Отмечается, что Килман после интереса со стороны Украины выразил желание играть за сборную и даже инициировал получение украинского гражданства.



Напомним, Макс родился и вырос в Лондоне. Его отец Александр родом из Москвы, а мать Мария — из Киева. Помимо английского, игрок говорит на русском языке. В нынешнем сезоне 23-летний защитник провёл 15 матчей в английской Премьер-лиге.

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