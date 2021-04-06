«Манчестер Сити» одолел дортмундскую «Боруссию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 19-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. Результативную передачу отдал нападающий «горожан» Рияд Марез. На 84-й минуте форвард дортмундской «Боруссии» Марко Ройс сравнял счёт, забив гол после передачи нападающего «шмелей» Эрлинга Холанда. В концовке встречи гол забил хавбек «Манчестер Сити» Филип Фоден.



Обслуживала встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. Ассистенты — Октавьян Шовре и Себастьян Герге. Резервный рефери — Иштван Ковач.



Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Манчестер Сити» состоится 14 апреля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Начало встречи — в 22:00 мск.