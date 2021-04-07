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Марко Асенсио: план «Реала» на матч с «Ливерпулем» сработал

Марко Асенсио: план «Реала» на матч с «Ливерпулем» сработал
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий мадридского «Реала» Марко Асенсио поделился мыслями о победе в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:1), в котором ему удалось забить гол.

«Они вышли на второй тайм сражаться. Они повысили ставки после первого тайма, но в конечном итоге мы всё же заслужили победу. Знали, что нужно делать акцент в нападении на зоны за спинами крайних защитников, и наш план сработал. Мы здорово играли на протяжении всего матча. Я доволен тем, как идут дела. Знал, что этот момент настанет. К счастью, он наступил в ключевой отрезок сезона», — приводит слова Асенсио пресс-служба УЕФА.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится 14 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Стартовый план Клоппа провалился. А во втором тайме «Реал» мог забить и больше
Зидан наказал «Ливерпуль» за каждый недостаток.
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