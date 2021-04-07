Куртуа: «Реал» не дал «Ливерпулю» много шансов. Хороший знак перед матчем с «Барселоной»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа оценил старания команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:1), который прошёл накануне, 6 апреля, в Мадриде.



«Все хорошо постарались. «Ливерпуль» — непростая команда. Нам пришлось постараться, чтобы мы могли превосходить соперника все 90 минут. Но ничего ещё не решено. И всё же мы в себе уверены. В феврале у нас было девять травмированных игроков, но резервисты смогли успешно их заменить. У нас все готовы играть, когда надо. Мы не предоставили много шансов сопернику, это хороший знак перед субботним матчем с «Барселоной» и ответной встречей на следующей неделе», — приводит слова Куртуа пресс-служба УЕФА.



В субботу, 10 апреля, «Реалу» предстоит сыграть с «Барселоной» в матче 30-го тура испанской Примеры. «Эль класико» пройдёт в Мадриде. Начало — в 22:00 мск.



Ответный матч между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится 14 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Стартовый план Клоппа провалился. А во втором тайме «Реал» мог забить и больше Зидан наказал «Ливерпуль» за каждый недостаток.