«Добро пожаловать, Виктор Михайлович». «Краснодар» — о первом визите Гончаренко на базу

«Краснодар» поприветствовал нового главного тренера Виктора Гончаренко и продемонстрировал первый визит на базу клуба и стадион в специальном видеоролике в своём «твиттере».



Напомним, контракт с белорусским специалистом рассчитан до лета 2023 года. В марте «Чемпионат» сообщал, что Гончаренко является основным кандидатом на пост главного тренера «Краснодара».



Ранее должность наставника «быков» покинул Мурад Мусаев. В последнем матче под его руководством краснодарцы на своём поле разгромно проиграли «Ахмату» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги (0:5). В свою очередь, Гончаренко был уволен из ЦСКА в конце марта.



«Краснодар», набрав 34 очка в 24 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на 9 очков.

Экс-игрок «Краснодара»: Гончаренко может справиться с задачей попадания в еврокубки