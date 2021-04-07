Одноклубник Алексея Миранчука заразился коронавирусом

Полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина заразился коронавирусом. Болезнь протекает бессимптомно, но футболист был помещён на карантин, сообщает пресс-служба клуба. Команда предприняла все необходимые меры предотвращения распространения коронавируса, а также уведомила власти Италии.



Маттео Пессина выступает за «Аталанту» с 2017 года. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца сезона-2021/2022. Полузащитник в нынешнем сезоне провёл 32 матча, забил три гола и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 20 млн.



После 29 туров «Аталанта» с 58 очками занимает третью строчку в Серии А, находясь в 10 очках от лидера чемпионата — миланского «Интера». Следующий матч бергамаски проведут 11 апреля на выезде с «Фиорентиной».

Малиновский признан лучшим игроком «Аталанты» в марте