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«Челси» обыграл «Порту» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

«Челси» обыграл «Порту» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0
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В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Порту». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания) и завершилась со счётом 2:0.

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт открыл счёт в матче. На 32-й минуте Жоржиньо сделал передачу к штрафной на Маунта, тот резким разворотом оставил оборону «Порту» за спиной, после чего Мэйсон продвинулся вперёд и низом пробил точно под дальнюю штангу. В концовке встречи Бенджамин Чилуэлл обокрал соперника у угла штрафной, на рывке прорвался к воротам, обыграл вратаря и закатил мяч в цель.

Обслуживала встречу бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем. Ассистенты — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери — Матей Юг.

Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Порту» состоится 13 апреля также на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Начало встречи — в 22:00 мск.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2021, среда. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
0 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Маунт – 32'   0:2 Чилуэлл – 85'
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