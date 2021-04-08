«Атлетик» упустил победу над «Реалом Сосьедад»

В матче 29-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Атлетиком» Бильбао. Встреча проходила на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и завершилась со счётом 1:1.

На 85-й минуте счёт открыл нападающий «Атлетика» Асьер Вильялибре, ему ассистировал полузащитник Алехандро Беренгер. Спустя четыре минуты нападающий «Реала Сосьедад» Роберто Лопес сравнял счёт, голевую передачу отдал хавбек Игор Субельдия.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Ассистенты — Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный арбитр — Сальвадор Лакс Франко.

«Реал Сосьедад» набрал 46 очков и занимает пятое место в таблице чемпионата Испании. «Атлетик» Б (46) находится на 10-м месте.