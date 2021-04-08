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Мюллер догнал Шевченко и Ибрагимовича в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер забил гол в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Пари-Сен Жерменом» (2:3).

Для немецкого форварда этот гол стал 48-м в матчах Лиги чемпионов за карьеру. Мюллер догнал Андрея Шевченко и Златана Ибрагимовича в списке лучших бомбардиров турнира.

Больше Мюллера в истории Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов забивали Альфредо Ди Стефано (49), Тьерри Анри (50), Руд Ван Нистелрой (56), Карим Бензема (70), Рауль (71), Роберт Левандовски (73), Лионель Месси (120) и Криштиану Роналду (134).

Мюллер выступает за основную команду «Баварии» с 2007 года. В составе мюнхенского клуба Мюллер — чемпион Германии (сезон-2009/2010, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020), обладатель Кубка (сезон-2009/2010, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016, 2018/2019, 2019/2020) и Суперкубка (2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020) и победитель Лиги чемпионов (сезон-2012/2013, 2019/2020).