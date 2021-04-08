Главный тренер «Порту» назвал несправедливым результат матча с «Челси»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал поражение команды в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Челси». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания) и завершилась победой лондонцев со счётом 2:0.
«Результат очень несправедливый, но футбол — это голы. «Челси» забил, а мы нет. Команда провела очень хорошую игру, надежно действовала в обороне, опасно атаковала. Мы создали несколько моментов, но не реализовали их. Сыгран пока только первый матч, будем верить в лучшее. Игроки показали прекрасный футбол. Мы знаем сильные стороны «Челси». У них на замену вышли Пулишич, Жиру, Канте и Тьяго Силва, у них много разноплановых футболистов, но мы были лучше «Челси». Однако моральная победа не учитывается, важен результат», — приводит слова Консейсау официальный сайт УЕФА.
Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Порту» состоится 13 апреля также на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Начало встречи — в 22:00 мск.
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